ANBEAN SON DEPREMLER 16 Ekim 2023 | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri...16 Ekim 2023 Pazartesi, Türkiye yeni deprem haberleri merak ediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle afet bölgesi olarak nitelediğimiz altı il başta olmak üzere her gün irili ufaklı yüzlere deprem meydana geliyor ve yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, saniye saniye son depremler 16 Ekim 2023 listesi…