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Haberler Fotohaber ANBEAN SON DEPREMLER 16 Ekim 2023 | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 08:00

ANBEAN SON DEPREMLER 16 Ekim 2023 | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri...16 Ekim 2023 Pazartesi, Türkiye yeni deprem haberleri merak ediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle afet bölgesi olarak nitelediğimiz altı il başta olmak üzere her gün irili ufaklı yüzlere deprem meydana geliyor ve yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, saniye saniye son depremler 16 Ekim 2023 listesi…

Son depremler listesi 16 Ekim 2023 Pazartesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları gündemi meşgul ediyor. İşte, en son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu sorusunun yanıtı ve son dakika deprem haberleri…

Son depremler listesi 16 Ekim 2023 Pazartesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Son depremler listesi 16 Ekim 2023 Pazartesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

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Son depremler listesi 16 Ekim 2023 Pazartesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler listesi 16 Ekim 2023 Pazartesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama
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