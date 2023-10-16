ANBEAN SON DEPREMLER 16 Ekim 2023 | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları gündemi meşgul ediyor. İşte, en son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu sorusunun yanıtı ve son dakika deprem haberleri…