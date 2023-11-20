SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

"Kısa sürede Türkiye'de yabancı yatırımcı payı artacak" diyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, çok detaylı bir mevzuata sahip olduklarını ve bunu geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Profesyoneller için hazırlanmış mevzuatı biraz daha basitleştirme çalışmalarımız sürüyor, daha sade bir mevzuat için çalışıyoruz" dedi. Öte yandan borsaya artan ilgiye değinerek finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma çalışmalarına vurgu yapan Gönül, ev hanımlarına kadar herkesin bilgilendirileceği bir portal açacaklarını duyurdu.