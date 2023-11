SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

"HER 10 KİŞİDEN BİRİ BORSA'DA YATIRIMCI"

Konuşmasına sermaye piyasalarına ilişkin veriler paylaşarak başlayan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye'de son yıllarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişimin dikkati çekici noktalarda olduğunu söyledi. Gönül, şu an Borsa'da işlem gören şirket sayısının 529, Borsa'nın toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 trilyon TL'ye ulaştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"16 Kasım itibarıyla 2023 içinde 45 şirketin halka arzı tamamlandı ve 63,5 milyar TL bu şirketlere fon sağlandı. Pay piyasası yatırımcı sayısı 8 milyonu geçti, uzun yıllardır bu sayı 1-1,5 milyon seviyesindeydi. Şu an Türkiye'de her 10 kişiden biri Borsa'da yatırımcı pozisyonuna geldi. Ekim sonu itibarıyla şirketler, yaklaşık 610 milyar TL borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Aynı zamanda 376 adet emeklilik yatırım fonu, 1800'ün üzerinde yatırım fonu işlem görmekte. 82 adet yatırım ortaklığı, 60 adet portföy yönetim şirketi, 72 adet aracı kurum, 12 adet kitle fonlama platformu piyasada bulunmaktadır."