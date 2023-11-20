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Haberler Fotohaber SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye'de yabancı yatırımcı payı artacak
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:47

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye'de yabancı yatırımcı payı artacak

"Kısa sürede Türkiye'de yabancı yatırımcı payı artacak" diyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, çok detaylı bir mevzuata sahip olduklarını ve bunu geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Profesyoneller için hazırlanmış mevzuatı biraz daha basitleştirme çalışmalarımız sürüyor, daha sade bir mevzuat için çalışıyoruz" dedi. Öte yandan borsaya artan ilgiye değinerek finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma çalışmalarına vurgu yapan Gönül, ev hanımlarına kadar herkesin bilgilendirileceği bir portal açacaklarını duyurdu.

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör" başlıklı oturuma katıldı.

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

SPK Başkanı Gönül, Türkiye'de yabancı yatırımcı payının artacağını belirterek, mevzuatı detaylı bir şekilde geliştirdiklerini aktardı. Ayrıyeten ev hanımlarına kadar herkes bilgilendirileceği bir platform üzerinde çalıştıklarını belirten Gönül, Sermaye Piyasası ve Finans Mesleki Anadolu Lisesi kurulacağının bilgisini de verdi.

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SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

"HER 10 KİŞİDEN BİRİ BORSA'DA YATIRIMCI"

Konuşmasına sermaye piyasalarına ilişkin veriler paylaşarak başlayan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye'de son yıllarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişimin dikkati çekici noktalarda olduğunu söyledi. Gönül, şu an Borsa'da işlem gören şirket sayısının 529, Borsa'nın toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 trilyon TL'ye ulaştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Kasım itibarıyla 2023 içinde 45 şirketin halka arzı tamamlandı ve 63,5 milyar TL bu şirketlere fon sağlandı. Pay piyasası yatırımcı sayısı 8 milyonu geçti, uzun yıllardır bu sayı 1-1,5 milyon seviyesindeydi. Şu an Türkiye'de her 10 kişiden biri Borsa'da yatırımcı pozisyonuna geldi. Ekim sonu itibarıyla şirketler, yaklaşık 610 milyar TL borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Aynı zamanda 376 adet emeklilik yatırım fonu, 1800'ün üzerinde yatırım fonu işlem görmekte. 82 adet yatırım ortaklığı, 60 adet portföy yönetim şirketi, 72 adet aracı kurum, 12 adet kitle fonlama platformu piyasada bulunmaktadır."

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

"YEŞİL VE SÜRDÜREBİLİR BORÇLANMA ARAÇLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

SPK Başkanı Gönül, son zamanlarda geliştirmeye çalıştıkları ve geliştiğine şahit oldukları "Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları" ihraçlarını yoğunlaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Daha önce "Yeşil Borçlanma Aracı", "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı", "Yeşil Kira Sertifikası" ve "Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"nin yayımlandığını dile getiren Gönül, "Yenilenebilir enerji alanlarına odaklanan 40'ın üzerinde yatırım fonu, emeklilik yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu bulunuyor. Ekim sonu itibarıyla ihraç tutarımız 4 milyar TL'yi geçti. Orta Vadeli Program'da yeşil dönüşüm konusunda önemli iradeler ortaya koyuldu, bunların gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

"İLK HALKA ARZLARI KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ"

İbrahim Ömer Gönül, Girişim Sermayesi Pazarı hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Gelişme potansiyeli bulunan iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla başlangıç aşamasında olan ancak borsada işlem görebilecek büyüklükte olmayan ortaklıklar, paylarını halka arz etmeksizin, sermaye artırımı yoluyla ihraç edecekleri payların nitelikli yatırımcılara satışı ile finansman temin edebilecek. İlk halka arzları kısa zamanda yapacağız."

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