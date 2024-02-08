SSB Başkanı Görgün: Yeni neferler yetiştireceğiz

"SAVUNMA SANAYİSİNİN AR-GE HARCAMALARI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Savunma sanayisi alanında verimlilikten anladıklarının, bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini yükselterek Türkiye'deki sorunlarının çözümüne, yaşam kalitesi ve rekabet gücünün yükselmesine, refah düzeyinin artmasına hız kazandırmak, ülkenin büyümesine katkı sunmak olduğunu anlatan Görgün, özellikle son yıllarda sektörde AR-GE ve teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynağı hatırı sayılır miktarda artırdıklarını söyledi. Görgün, "Öyle ki savunma sanayisinin AR-GE harcaması, 2002 yılında 50 milyon dolar mertebesindeyken, günümüzde bu rakam 2 milyar doları aşmış durumda." diye konuştu.

Görgün, AR-GE projelerinin etkisinin, mali büyüklüklerinin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü her bir AR-GE projesi, bir bağımlılık sorununu ortadan kaldıran çığır açıcı bir teknolojiyi ihtiva ediyor. Bizler Savunma Sanayii Başkanlığı olarak Türkiye Yüzyılı'nda, Savunma Yüzyılı'nda odağımız AR-GE ve teknoloji diyoruz. Vizyonumuzu 'yenilikçi ve rekabetçi teknolojiler ile barışa hizmet eden, küresel bir marka ve değer haline gelmiş Türk Savunma Sanayii', misyonumuzu ise 'ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını, teknolojik üstünlüğe ve küresel rekabet yeteneğine sahip çözümlerle karşılayarak savunma sanayisinin sürdürülebilirliğini sağlamak' olarak belirlemiş durumdayız."

"ÇOK HASSAS SÜREÇ YÖNETİMİ SERGİLİYORUZ"

Hedeflerine ulaşmak için hangi teknoloji alanlarına yatırım yapmaları gerektiğini, ince eleyip sık dokuyarak tespit ettiklerini belirten Görgün, "Bugün üretimini gerçekleştirdiğimiz birçok teknoloji ürünümüzde çok hassas bir süreç yönetimi sergiliyoruz. Diğer bir yandan elektronik harp yeteneklerimizle dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir ürün yelpazesine kavuşmuş durumdayız. Ancak bu noktaya gelmek hiç de kolay bir şey değil." dedi.

Görgün, Türkiye'nin haberleşme alanında dünyanın süper ligi seviyesinde yer aldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Alper Gezeravcı şu an Dünya'ya dönüyor ve geçtiğimiz günlerde birçok kez uzaydan dünyamıza seslendi. Bugün özellikle uydu haberleşme sistemlerinde cep telefonu sinyalinin trilyonda biri seviyesindeki bir sinyali 36 bin kilometreden alıp işleyip anlamlı hale getirebiliyoruz hamdolsun Başardıklarımızın ötesine geçebilmek, daha derinlere inmek ve yarını bugünden düşünmek için bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde odaklı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsiyoruz."