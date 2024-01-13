Tarımda rekor yılı! Rakamlar her şeyi açıklıyor: Tüm zamanların en iyisi...

'HUBUBAT SEKTÖRÜ IRAK'A 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI'

Geçen yıl en fazla dış satımı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a, yaş meyve ve sebze Rusya Federasyonu'na, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya, zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya yaptı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 123 milyon 367 bin dolar, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 957 milyon 969 bin dolar, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 221 milyon 70 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörü 270 milyon 133 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri İstanbul'dan 3 milyar 540 milyon 520 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 900 milyon 666 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

İzmir'den de 537 milyon 774 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 381 milyon 775 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldı.