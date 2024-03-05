Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:57
THY'den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yurt içi uçuş yapacakları sevindiren haber geldi. THY yeni ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya belirli tarihleri kapsayacak. Peki, ucuz bilet kampanyası hangi tarihler için geçerli olacak? Ucuz biletler kaç liradan satışa sunulacak? THY ucuz bilet kampanyası kaç koltukla sınırlı olacak? İşte yurt içi ucuz bilet kampanyasına dair detaylar...