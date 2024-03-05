THY’den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...

'PAKET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU'

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu..

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.