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Haberler Fotohaber THY'den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:57

THY'den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yurt içi uçuş yapacakları sevindiren haber geldi. THY yeni ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya belirli tarihleri kapsayacak. Peki, ucuz bilet kampanyası hangi tarihler için geçerli olacak? Ucuz biletler kaç liradan satışa sunulacak? THY ucuz bilet kampanyası kaç koltukla sınırlı olacak? İşte yurt içi ucuz bilet kampanyasına dair detaylar...

THY’den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi.

THY’den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...

'11 EYLÜL-31 EKİM 2024 TARİHLERİNİ KAPSAYACAK'

5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

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THY’den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...

'799 LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR GEÇERLİ OLACAK'

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.

THY’den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...

'PAKET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU'

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu..

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

THY’den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla...

'65 BİN KOLTUKLA SINIRLI OLACAK'

Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.

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