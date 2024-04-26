Ticaret Bakanlığından İBAN açıklaması: Dolandırıcılar için harekete geçildi

DOLANDIRICILAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı, iban kiralayarak yasa dışı kanallardan elde edilen paranın transferini yapanlar ve sosyal mecralarda vatandaşları dolandırarak mağdur eden sosyal mühendis dolandırıcıları için geniş kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Bakanlık çalıştaya dair yaptığı açıklamalarda vatandaşları uyardı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığı Önleme Çalıştayı gerçekleştirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımları ile gerçekleştirilen söz konusu çalıştaya, Ticaret Bakanlığı ilgili birimleri ile Yargıtay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TOBB, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, çok sayıda kamu ve özel banka temsilcisi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayarak görüş alışverişinde bulunuldu, konuyla ilgili aksiyon almak için iş birliği yapma yönünde anlaşmaya varıldı.