TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz

"ÇOK OLUMLU BİR DİZİ GELİŞME"

Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişimleri "çok olumlu bir dizi gelişme" olarak tanımlayan Eisinger, "Bu değişimin kalıcı olması gerektiği görüşündeyiz. Politika değişiklikleri, Türk ekonomisinin temellerinde iyileşme ve daha kolay bir finansman görünümü sağlayacaktır. Ayrıca, bu dönüşüm Türkiye'deki yerel piyasa/döviz varlıklarına yabancı ilgisinin geri dönmesinin de önünü açacaktır." diye konuştu.