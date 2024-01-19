Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
12:13
TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz
Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı adımlar uluslararası alanda dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard, "Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişiklikleri çok olumlu bir dizi gelişme olarak görüyoruz" ifadelerini kullanarak "Yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik" dedi.