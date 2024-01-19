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Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 12:13

TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz

Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı adımlar uluslararası alanda dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard, "Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişiklikleri çok olumlu bir dizi gelişme olarak görüyoruz" ifadelerini kullanarak "Yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik" dedi.

TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz

Yaklaşık 8 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi olan Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz politikasındaki hamleleri, gelecekteki enflasyon patikası ve Türk devletinin yerel tahvillerinin yabancı yatırımcılarda çok az bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik." dedi.

TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz

Şirketin aktif gelişmekte olan piyasalar stratejisinden sorumlu portföy yöneticisi olan Eisinger, AA muhabirinin Vanguard'ın Türk varlıklarına yatırımlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

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TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz

"ÇOK OLUMLU BİR DİZİ GELİŞME"

Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişimleri "çok olumlu bir dizi gelişme" olarak tanımlayan Eisinger, "Bu değişimin kalıcı olması gerektiği görüşündeyiz. Politika değişiklikleri, Türk ekonomisinin temellerinde iyileşme ve daha kolay bir finansman görünümü sağlayacaktır. Ayrıca, bu dönüşüm Türkiye'deki yerel piyasa/döviz varlıklarına yabancı ilgisinin geri dönmesinin de önünü açacaktır." diye konuştu.

TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz

Eisinger, portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarına dikkati çekerek, politika değişiklikleri sonrasında Türk varlıklarına yaklaşımlarına ilişkin şunları söyledi:

TL radara alındı! Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisinden Türkiye açıklaması: Çok olumlu bir dizi gelişme görüyoruz

"TL CİNSİNDEN DEVLET TAHVİLLERİYLE İLGİLENMEYE KARAR VERDİK"

"TCMB'nin faiz politikasındaki hamleleri, gelecekteki enflasyon patikası ve Türk devletinin yerel tahvillerinin yabancı yatırımcılarda çok az bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik. Ayrıca, yüksek faizlerin bankaların ABD doları mevduat yükümlülüklerini azaltması ve TCMB'nin brüt ve net döviz rezervlerini yeniden inşa etmesini sağlaması nedeniyle dış finansman durumunun da iyileştiğini görüyoruz."

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