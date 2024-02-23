TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu oldu

TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA AHMET TÜRKOĞLU ATANDI

Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.