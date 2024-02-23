TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı. TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA AHMET TÜRKOĞLU ATANDI Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı. Ahmet Türkoğlu'nun, 5 Şubat'ta TPAO'nun X hesabından yapılan paylaşımda genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine vekaleten atandığı duyurulmuştu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/RqT6eyZuqX — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) February 5, 2024