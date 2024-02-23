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Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:17

TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre TPAO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı.

TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı.

TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu oldu

TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA AHMET TÜRKOĞLU ATANDI

Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.

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TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu oldu

Ahmet Türkoğlu'nun, 5 Şubat'ta TPAO'nun X hesabından yapılan paylaşımda genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine vekaleten atandığı duyurulmuştu.

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