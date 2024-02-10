Türk ordusu kıyafetleri dönüşüyor! Yeniden üretilecekler

TÜRK ORDUSU'NUN KIYAFETLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM

Projeyle, yıllık 300 bin adet geri dönüşüm yapılmış eğitim elbisesiyle beraber yaklaşık 7 milyon 110 bin liralık tasarruf sağlanırken, aksesuarların geri dönüşümüyle beraber yıllık toplam 14 milyon 550 bin liralık tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Tekstil Yüksek Mühendisi Emin Uluçınar "Artan ham madde maliyetleri ve işçilik maliyetleri sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel sayısının da oldukça yüksek olması sebebiyle teknik bir iyileştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca binaen literatür çalışmaları, yapılan fizibilite çalışmaları, akademik ziyaretler ve yapılan toplantılar neticesinde geri dönüşüm projesi planlanmıştır. Ham madde, malzeme ve aksesuar alımları için gerekli olan ihale, tedarik, muayene faaliyetleri süreçleri azaltılarak iş gücü kazancı sağlanmıştır. Tedarik edilen malzemeye göre kıyasla yüzde 20 tasarruf sağlanmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü "Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dahil Edilmesi" projesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü.

Projeyle, 1 yıl içinde bedelli asker kıyafetlerinin, 3 yılda subay, astsubay, uzman erbaş, 5 yılda da erbaş ve er kıyafetlerinin tamamının yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Askerlik görevini tamamlamış erlerin eğitim kıyafetleri Kara Dikimevi Müdürlüğü'nce aksesuarlarından ayrıştırılıp, iş birliği yapılan fabrikalarda geri dönüşüm işlemlerine tabi tutuluyor.

Ayrıştırılan giysiler küçük parçalara bölünerek elyaf formuna getiriliyor. Çeşitli işlemlerden geçirilerek iplik çekim sisteminde dokunan iplikler boya ve baskı işlemlerinin ardından kumaş formunda yeniden hayat kazanıyor. Geri dönüşümünün ardından kumaşlar, konfeksiyon işlemleriyle beraber yeniden eski formuna kavuşup, Türk Ordusu'na kazandırılıyor. Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan ürünlere ait hammadde, tasarım, model ve kalıp araştırma geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.