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Haberler Fotohaber Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: Hedef 100 milyar dolar! Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüşecek
Giriş Tarihi: 15.07.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 15:23

Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: Hedef 100 milyar dolar! Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek, toplantılarda mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacak. Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artılması noktasında gerekli adımların atıması bekleniyor. ABD Başkanı Başkanı Joe Biden'ın, Başkan Erdoğan ile NATO zirvesinde yaptığı görüşmede, "İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için büyük bir fırsat var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, Ekim ayında ABD'li şirketlerden oluşan bir heyet Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: Hedef 100 milyar dolar! Bakan Şimşek, ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: Hedef 100 milyar dolar! Bakan Şimşek, ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Vilnius'ta NATO Zirvesi ile başlayan Türkiye-ABD yakınlaşma sürecinin hem ekonomide hem de ticari alanda yeni işbirliklerine kapı açması bekleniyor. Bu kapsamda gözler 17-18 Temmuz'da Hindistan'da yapılacak G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantı marjında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşecek.

Vilnius'ta NATO Zirvesi çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü liderlerden biri de ABD Devlet Başkanı Joe Biden oldu. Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından iki ülke arasında pek çok alanda işbirliğini içeren yeni bir dönemin kapılarının açılması bekleniyor.

Biden'ın görüşmede, "İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için büyük bir fırsat var" ifadesini kullandığı da belirtiliyor.

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Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: Hedef 100 milyar dolar! Bakan Şimşek, ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

BAKAN ŞİMŞEK, ABD'Lİ MEVKİDAŞI YELLEN İLE GÖRÜŞECEK

Ekonomiyi de etkileyen zirve buluşmaları, 17-18 Temmuz tarihlerinde Hindistan'da devam edecek. Hindistan'daki G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısında önemli bir görüşme yapılacak.

Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: Hedef 100 milyar dolar! Bakan Şimşek, ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme yapacak. Görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: Hedef 100 milyar dolar! Bakan Şimşek, ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

İŞ DÜNYASINDA GİRİŞİMLER SÜRECEK

İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de sürüyor. 19 Eylül'de ABD'de Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Şimşek'in bu toplantıda Amerikalı yatırımcılar ile buluşması ve soruları yanıtlaması planlanıyor. Toplantı ABD'li yatırımcılarla Türk şirketlerini de buluşturacak.

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, ABD'li şirketlerin Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ettiğini belirterek, ABD ve Türkiye'nin gelecek aylarda Washington ve Ankara'da çok sayıda önemli ticari ve yatırım görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi.

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