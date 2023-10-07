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Haberler Fotohaber İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler
Giriş Tarihi: 07.10.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 17:22

İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler

Türkiye deprem haritası güncellendi. Yeni MTA diri fay haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem haritası üzerinde yer alan verilere göre diri fay hatları üzerinde 45 il var. MTA diri fay haritası üzerindeki o illeri açıkladı. MTA diri fay haritası üzerinde 7-7,6 deprem üretebilecek ana kırıklar, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Bu hatlarda hangi iller var? MTA diri fay haritası nasıl bakılır? soruları merak edilenlerin başında geliyor. Öte yandan en çok araştırılan konulardan biri de İstanbul Depremi. İstanbul Depremi denilen depremlerin çoğu aslında Marmara bölgesi fayları (Kuzey Anadolu Fay Hattı) ile ilişkili. Geçmiş İstanbul Depremi kayıtları incelendiğinde deprem öncesi şehirdeki değişimleri duyanlar şaşırıyor. İstanbul Depremi tarihçesi ışığında yeni MTA diri fay haritası hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler haberin detayında…

İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler

Türkiye deprem haritası yenilendi. Yenilenmiş deprem haritası yeni yapılar ve çalışmalar için yol gösterecek. Ana kırıklardan uzak şehirleşme çalışmaları yapılacak. Söz konusu kırıklar ikiye ayrılıyor: ölü ve diri kırıklar. Diri fay haritası üzerindeki kırıklar, günümüzde deprem üretebilecek potansiyele sahip kırıklar. Bu kırıkların konumları çalışmalarda dikkate alınıyor. Yeni yapılar ve çalışmalar için yol gösterecek güncel MTA diri fay haritası, birçok insan tarafından da merak ediliyor. Öte yandan diri fay haritası üzerine yeni kırıklar da eklenebiliyor. Böylece Türkiye'nin deprem haritası bugün de olduğu gibi tekrar güncellenebiliyor. Tüm bunların ışığında merak edilen bir konu daha var.

İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler

Yeni deprem haritası yayınlandıktan sonra akıllara olası İstanbul Depremi tekrar geldi. Ana kırıklardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı Marmara Bölgesi'nden geçiyor. Bu hat İstanbul ve çevre iller için risk teşkil ediyor. Peki bu hatta geçmişte neler yaşandı? İstanbul Depremi öncesi kayıtlarda geçen o ilginç olaylar neler? İşte detaylar...

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İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler

İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul Depremi denilen depremlerinin çoğu Marmara bölgesi fayları ile ilişkilidir. İstanbul'un farklı bölgeleri depremden farklı etkilenir.

Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara Denizi içinden geçen parçalarının kırılması sonucu oluşacağı düşünülen depremin başta İstanbul'un güney kesimleri olmak üzere, geniş bir coğrafyayı etkileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMLERİ

En yıkıcı İstanbul depremleri 1509, 1766 ve 1894 yıllarında gerçekleşti. Bizzat İstanbul'da gerçekleşen depremler 1509 ve 1766 depremleridir. 1894 depreminin merkezi Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alıyordu. Derinliği 8 km olduğu için ve yakınlığından ötürü İstanbul etkilenen iller arasında yer aldı. 1894 depremi, öğle saat 12.24'te 3 kez şiddetli şekilde meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul, Yanya, Bükreş, Girit, Yunanistan, Konya ve Anadolu'nun büyük bir kesiminde hissedildi.

İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler

İSTANBUL DEPREMİ ÖNCESİ ŞEHİRDEKİ DEĞİŞİM

Atina Rasathanesi Direktörü Mösyö Eserinisti tarafından yazılan 10 Temmuz 1894 deprem raporunda, ilginç olaylara da yer verilmekteydi. Kıyıda bir çok yerde depremden önce deniz suyunun sıcak olduğuna tanık olunduğu yazılan raporda, Yeniköy'de depremden yarım saat önce denize giren iki kadının denizin ılık olduğunu hissettikleri ve aniden iki büyük dalga gördükleri bilgisi aktarılmış. O gün dalga olmasını gerektiren bir durumun olmadığı, havanın sakin olduğu ve herhangi bir vapurun da geçmediği yer alıyor. Kuyulardan da daha önce soğuk su çekilirken, çekilen suların depremden önce ılık olduğu da belirtiliyor. Raporda Büyük Ada'da depremden sonraki gün ve daha sonra depremden önce ve sonra pek çok gaz veya sıcak buhar çıkarak deniz suyunu ısıtmasından kaynaklı iki gün 3 kilometre uzunluğunda denizde dar bulut gibi bir duman görüldüğü bilgisine de yer veriliyor.

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