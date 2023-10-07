İstanbul Depremi öncesi yaşanan o olayı duyan şaşırıyor! Türkiye deprem haritası yenilendi! MTA diri fay haritası üzerindeki o riskli ilçeler

Türkiye deprem haritası güncellendi. Yeni MTA diri fay haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem haritası üzerinde yer alan verilere göre diri fay hatları üzerinde 45 il var. MTA diri fay haritası üzerindeki o illeri açıkladı. MTA diri fay haritası üzerinde 7-7,6 deprem üretebilecek ana kırıklar, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Bu hatlarda hangi iller var? MTA diri fay haritası nasıl bakılır? soruları merak edilenlerin başında geliyor. Öte yandan en çok araştırılan konulardan biri de İstanbul Depremi. İstanbul Depremi denilen depremlerin çoğu aslında Marmara bölgesi fayları (Kuzey Anadolu Fay Hattı) ile ilişkili. Geçmiş İstanbul Depremi kayıtları incelendiğinde deprem öncesi şehirdeki değişimleri duyanlar şaşırıyor. İstanbul Depremi tarihçesi ışığında yeni MTA diri fay haritası hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler haberin detayında…