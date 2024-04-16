Türkiye sağlık turizminin göz bebeği oldu

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE EN FAZLA HASTA KABUL EDEN 10 ÜLKEDEN BİRİ

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, TÜRSAB olarak sağlık turizminin Türkiye'deki gelişimini önemsediklerini söyledi.

Dünyada sağlık turizminin medikal, termal ve yaşlı-engelli turizmi olarak üç başlıkta ele alındığını dile getiren Ural, "Yönetim olarak TÜRSAB İhtisas Başkanlığımızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' perspektifimiz çerçevesinde bu alandaki çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ural, sayıları hızla artan hastane, tıp merkezleri, donanımlı doktorlar, sağlık personeli ve seyahat acentelerinin, Türkiye'nin turizm altyapısı sayesinde sağlık turizmindeki yükselişinde etkin rol oynuyor. Giderek artan bir grafikten söz ediyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme. Türkiye, dünyada en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmiş durumda. Dünyada, sağlık turizmi alanında en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında; Meksika, Hindistan, Tayland, Brezilya, Türkiye, Singapur ilk sıralarda yer alıyor." diye konuştu.