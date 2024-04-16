Türkiye sağlık turizminin göz bebeği oldu

"HEDEFTE 29 ÜLKE YER ALIYOR"
USHAŞ'ın hedef ülkeler stratejisinde 29 ülke yer aldığını dile getiren Ural, bu ülkeleri,"İngiltere, Almanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Irak, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Cezayir, Fas, Cibuti, Somali, Sudan, Senegal, Moritanya, Nijerya." şeklinde sıraladı.
Ural, Türkiye'nin son 5 yıllık dönemde sağlık turizminden elde ettiği gelirin 2020'deki salgın nedeniyle yaşanan gerileme dışında istikrarlı bir biçimde yükseliş gösterdiğini vurgulayarak, "TÜİK verilerine göre 2019'da 1,49 milyar dolar olan sağlık turizmi geliri, 2023'te 2,3 milyar düzeyine ulaştı. Bu artış memnuniyet verici olmakla birlikte Türkiye'nin potansiyeli düşünüldüğünde daha önümüzde alabileceğimiz çok yol olduğunu biliyoruz. TÜRSAB olarak bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.