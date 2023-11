2053'TE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI YÜZDE 22'YE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ



İki ülke Cumhurbaşkanları eş başkanlığında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin her alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir platform görevi gördüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Altyapıdan denizciliğe, karayolu ve demiryolu taşımacılığından gemi inşa alanına kadar Bakanlığımız görev alanına giren pek çok konuda ülkelerimiz arasında önemli bir iş birliği potansiyeli mevcuttur" dedi. Yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini, iki ülke arasında her alanda giderek artan iş birliği ve ilişkilerin gelişmesinin her iki ülke için de yeni ufuklar açtığını belirten Uraloğlu, "Tüm ulaştırma ve altyapı sektörlerinde ekonomik ilişkilerin tarihsel ve siyasi bağlarımız çerçevesinde daha da ileriye taşınması gerektiğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.