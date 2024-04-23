Türkiye’nin göklerdeki zaferi! Havacılık alanındaki yatırımlar meyvesini topluyor

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN LİDERİ

Türkiye'nin havacılık altyapısına yönelik yatırımlarının bir neticesi olarak İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi geçen yıl da Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en işlek yolcu havalimanı haline gelirken, hub bağlantılarında da küresel olarak ilk sıralarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda 2023'te günlük ortalama sefer sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 1375'e ulaştı. İstanbul Havalimanı, 22 Haziran 2023'te 1684 uçuşla da havalimanı ağ rekorunu kırdı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1255 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1179 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Geçen yıl ülke genelinde günlük ortalama uçuş sayısı ise 3 bin 26'yı buldu. Türkiye, yüzde 16 artışla 2023'te Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısında en fazla artışı sağlayan ülke oldu. Türkiye'de geçen yıl ortalama günlük uçuş sayısı, 2019'un yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 3 ayında 17 milyon 671 bin 971 yolcuyu misafir etti. Havalimanında, ocak-mart döneminde 3 milyon 558 bin 813 yolcu iç hatları, 14 milyon 113 bin 158 yolcu da dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı geçen yılın aynı döneminde 16 milyon 237 bin 909 yolcuya ev sahipliği yapmıştı. Böylece söz konusu havalimanının yolcu sayısı yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.