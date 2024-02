YERLİ MÜHİMMATLARI TAŞIYABİLECEK

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

ANKA ve AKSUNGUR İHA'da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edildi. Bu kapsamda ANKA-3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecek. Böylelikle bu üç sistemin ortak görevlerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanımının da önü açıldı. ANKA-3 sisteminde düşük by-pass'lı Turbofan motor kullanılmakta.