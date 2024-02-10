TZOB Başkanı Bayraktar’dan tohum desteği açıklaması

TÜRKİYE BAKLAGİL ÜRETİMİNDE DÜNYADA YÜZDE 1,3 PAY ALIYOR

Bayraktar, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, baklagillerin dünyada 2 milyardan fazla insan için önemli bir protein kaynağı olduğunu söyledi.

Baklagillerin toplam 30,6 milyar dolarlık dış ticaret değerine sahip bir ürün grubu olduğunu ifade eden Bayraktar, dünyada baklagil üretiminde yüzde 28,8'lik pay ile Hindistan'ın ilk sırada yer aldığını, Türkiye'nin ise bu üretimden yüzde 1,3 civarında pay aldığını bildirdi.

Türkiye'de en fazla üretilen baklagillerin nohut, kuru fasulye ve mercimek olduğu bilgisini veren Bayraktar, ekim alanlarındaki azalmaya dikkati çekti.

Bayraktar, bunun üretimde de yüzde 34,8 gerilemeye yol açtığına dikkati çekerek, "Tarım ve Orman Bakanlığının girişimleriyle 2016 yılı FAO tarafından 'Uluslararası Bakliyat Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu yıldan sonra baklagillerde ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılsa da belirli ürünlerde istenilen düzeye ulaşılamadı. Halen üretim açığı yeşil mercimekte yüzde 49, kırmızı mercimekte yüzde 43." diye konuştu.