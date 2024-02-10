TZOB Başkanı Bayraktar’dan tohum desteği açıklaması

"MARKETLERDE TAVAN FİYAT UYGULAMASI GETİRİLMELİ"
Alternatif protein kaynağı olan baklagillerde üretimin artırılması ve ithalattan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, tüketicilerin ucuz gıdaya ulaşabilmesi için üretici ve tüketici arasındaki makasın kapatılmasının önem taşıdığını dile getirdi. Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:
"Son yaptığımız çalışmada baklagillerde de bu makasın açık olduğu görülüyor. Üreticide 17,5 lira olan kırmızı mercimek 47 liraya, 29,5 lira olan nohut 76 liraya, 29 lira olan kuru fasulye 85 liraya, 26 lira olan yeşil mercimek 64 liraya markette satılıyor. Bu gibi temel gıda ürünlerine yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı, marketlerde tavan fiyat uygulaması getirilmeli."
"TOHUM DESTEĞİNİN ARTARAK DEVAM ETMESİ GEREKLİ"
Baklagillere verilen prim desteğinin artırılması gerektiğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:
"Baklagil üretimini artırmak ülkemizi önce kendine yeter, sonrasında ihracatçı ülke konumuna getirir. Bu nedenle baklagiller üretim planlamasında öncelikli ürün grubuna alınmalıdır. Baklagillere prim desteği kiloya 50 kuruş olarak veriliyor. Destekler amacına uygun olması için günün şartlarına göre artırılmalıdır. Baklagillerde ülkemizin arz güvenliğini ve üretimin devamlılığını sağlamanın yolu, üreticiyi memnun edecek bir fiyatın piyasada oluşmasıdır. Bu nedenle hasat dönemine yakın baklagil ithalatı yapılmamalı, piyasanın dengesi bozulmamalıdır. Geçmiş yıllarda uygulanan nadas alanlarda üretim uygulaması yeniden başlatılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tohum desteğinin artarak devam etmesi gereklidir."