Giriş Tarihi: 27.01.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
16:38
Uzay endüstrisinde yeni dönem başlıyor! Bakan Kacır: Türk bilim insanları akın akın yeniden ülkemize gelecek
Uzay endüstrisinde Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacaklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnanıyorum ki Türk bilim insanları önümüzdeki dönemde akın akın yeniden ülkemize gelecek ve çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirerek dünyayla yarışabileceklerinin farkında olacaklar. Biz bilim insanlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz" dedi. Roket teknolojisindeki ilerlemeye de vurgu yapan Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri olacağını kaydetti.