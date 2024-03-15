Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı

"ÜLKEMİZDE SATICI ENFLASYONU VAR"

Daha önce de yazdım, yine yazacağım. Ülkemizde satıcı enflasyonu var. Greedflasyon (açgözlülük vb) var. Shrinkflasyon (gramaj oyunları vb) var.

Sadece para politikasıyla bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz?

Bu ara bizim iftar sofrasında sürekli gündeme gelen Ramazan pidesi fiyatını örnek vereyim. Fırıncılar Federasyonu Ramazan başlarken ne dedi?

"İstanbul, Ankara, İzmir'de Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak."

Öyle mi oldu?

Hayır…