Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
10:22
Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı
Bugünkü köşesinde enflasyon gelişmelerini değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, fiyatlardaki şişikliğe dikkat çekerek Türkiye'de 'Satıcı enflasyonu' olduğunu belirtti. Federasyonların belirlediği fiyatların üzerinde satışlar yapıldığını ifade eden Güngör, "Türkiye'de fırsatçılar enflasyonla, kurla, benzinle, asgari ücretle açıklanmayacak zamlar yapıyorlar. Vurgunculuğun yeni versiyonu… Hem de göz göre göre… Bu işi durduramazsak enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz" dedi.