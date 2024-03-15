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Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:22

Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı

Bugünkü köşesinde enflasyon gelişmelerini değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, fiyatlardaki şişikliğe dikkat çekerek Türkiye'de 'Satıcı enflasyonu' olduğunu belirtti. Federasyonların belirlediği fiyatların üzerinde satışlar yapıldığını ifade eden Güngör, "Türkiye'de fırsatçılar enflasyonla, kurla, benzinle, asgari ücretle açıklanmayacak zamlar yapıyorlar. Vurgunculuğun yeni versiyonu… Hem de göz göre göre… Bu işi durduramazsak enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz" dedi.

Dilek GÜNGÖR
Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı

Son zamanlarda yaşanan fiyat değişikliklerini köşesinde ele alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Türkiye'de fırsatçıların enflasyonla, kurla, benzinle, asgari ücretle açıklanmayacak zamlar yaptığını ve bunun enflasyonla mücadeleyi baltaladığını belirtti.

Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı

FİYATLAR NEDEN ŞİŞTİ?

Enflasyonla mücadele döneminde fırsatçılık yapan satıcıları köşesinde değerlendiren Dilek Güngör, "Vurgunculuğun yeni versiyonu" diyerek son zamanlarda fiyatlarda yaşanan değişiklikleri kaleme aldı.

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Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı

İşte Güngör'ün o yazısı:

O kadar faiz artışına rağmen ne enflasyon düştü ne kur…

Bir yerde yanlışlık mı var?

Kısır döngüdeyiz.

Örneğin, 21 Mart'ta Merkez Bankası ne yapacak?

Sağdan soldan sıkıştırılıyor. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık… Zaten sorunun da 500, 250, 100 baz puan artışla çözüleceği filan yok.

O zaman?

Türkiye'de olan şişirilmiş fiyatlar dönemi…

Kim ne derse desin, bunu da sadece Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla çözemezsiniz.

Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı

"ÜLKEMİZDE SATICI ENFLASYONU VAR"

Daha önce de yazdım, yine yazacağım. Ülkemizde satıcı enflasyonu var. Greedflasyon (açgözlülük vb) var. Shrinkflasyon (gramaj oyunları vb) var.

Sadece para politikasıyla bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz?

Bu ara bizim iftar sofrasında sürekli gündeme gelen Ramazan pidesi fiyatını örnek vereyim. Fırıncılar Federasyonu Ramazan başlarken ne dedi?

"İstanbul, Ankara, İzmir'de Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak."

Öyle mi oldu?

Hayır…

Vurgunculuğun yeni versiyonu! Fiyatlar neden şişti? Dilek Güngör yazdı

"HERKES KAFASINA GÖRE FİYAT BELİRLİYOR"

Bizim evin orada 25 TL…

Hem de sadesi… Yumurtalı almaya kalksan 30-35 TL. Gramajla oynayan 18 TL'den satıyor. Ama hiç 15 TL'ye pide alana rastlamadım. İzmir'de bir arkadaşa sordum, pide orada da kimi yerde 20 TL kimi yerde daha pahalı.
Keza Ankara'da da…

Herkes kafasına göre fiyatı belirliyor. Nasıl oluyor, demeyin. İşte böyle oluyor.

Simitin içine bir parça peynir koyunca fiyatı 70 TL yazabiliyoruz!

Ya da bir açmayı 45 TL'den satabiliyoruz.

Aynı ürün falanca pastanede 35 TL, filanca da 30 TL…

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