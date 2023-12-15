3 boyutlu dönem başlıyor! Bakan Özhaseki "şehirlerin dijital ikizlerini çıkarıyoruz" diyerek açıkladı: Tamamı yerli imkanlarla geliştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tamamı yerli imkanlarla geliştirilen "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" ile ilgili şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını ve vatandaşların, yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdıklarını belirterek projeyle deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin ardından, arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmaları ile de mevcut yapı stokunun tespitinin yapılabileceğini bildirdi.