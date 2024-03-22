Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor

SUDA 2050 TABLOSU

Türkiye'nin yıllık kullanılabilir su potansiyeli, yaklaşık 112 milyar metreküp olarak ön plana çıkıyor. Toplam su tüketiminin yüzde 77'sini ise tarımsal sulama kapsıyor. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1313 metreküp olmasına rağmen, iklim değişikliği ve nüfus artışı ile beraber 2050 yılına kadar bu miktarda 1069 metreküpe kadar düşüş bekleniyor. Türkiye'de kişi başı günlük su tüketimi 210-220 litre bandında seyrederken, tasarruf önlemleri çerçevesinde 2050 yılında bu miktarın 100 litreye düşürülmesi hedefleniyor.