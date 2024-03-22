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Haberler Fotohaber Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:29

Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor

Su Verimliliği Seferberliği, 'suda sıfır kayıp' ilkesiyle devam ediyor. 2100 yılına kadar yüzde 20-30 seviyelerinde azalması beklenen Türkiye'deki su kaynakları için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Ulusal Su Kurulu kuruldu. Kurul, su israfını önleyici önemli kararları alacak. Bu kapsamda yüzde 8'lik tasarruf sağlanması durumunda 10 milyonluk bir şehrin 1 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak.

MURATHAN YILDIRIM
Rana BÜYÜKTAŞ
Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Su stresi altında bulunan Türkiye'de su kaynaklarının 2100 yılına kadar yüzde 20-30 seviyelerinde azalması öngörülüyor. Günümüzde içme-kullanma suyundaki kayıp oranı ise yüzde 33'ü buluyor. Bu oranda yüzde 8'lik tasarruf sağlanması, 10 milyonluk şehrin 1 yıllık su ihtiyacını karşılıyor.

Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor

SUDA 2050 TABLOSU

Türkiye'nin yıllık kullanılabilir su potansiyeli, yaklaşık 112 milyar metreküp olarak ön plana çıkıyor. Toplam su tüketiminin yüzde 77'sini ise tarımsal sulama kapsıyor. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1313 metreküp olmasına rağmen, iklim değişikliği ve nüfus artışı ile beraber 2050 yılına kadar bu miktarda 1069 metreküpe kadar düşüş bekleniyor. Türkiye'de kişi başı günlük su tüketimi 210-220 litre bandında seyrederken, tasarruf önlemleri çerçevesinde 2050 yılında bu miktarın 100 litreye düşürülmesi hedefleniyor.

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Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor

SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

Türkiye'de su israfının önüne geçebilmek için ise kararlı politikalar bir bir hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Su Verimliliği Seferberliği, "Suda Sıfır Kayıp" ilkesiyle devam ediyor. Kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliğinin yanı sıra su ayak izi üzerine de yürütülen seferberlik, "aynı faydanın daha az su ile sağlanmasını" amaçlıyor.

Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor

ATIK SULAR BOŞA GİTMİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal sulamadaki israfın önüne geçebilmek için iyi tarım, ekolojik tarım, dikey tarım, malçlama ve fertigasyon gibi kontrollü ve sürdürülebilir uygulamaları ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılmasının yanı sıra sulamadan dönen sular ile arıtılmış atık sular, tarımsal faaliyetlerde yeniden kullanılıyor.

Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor

DEV TARIM ARAZİLERİNE EVSEL ATIK SU KAYNAĞI

Geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Afyonkarahisar Merkez Evsel Atık Su Sulama Tesisi, evlerden gelen atık suların tarımsal sulamada kullanılmasını sağlıyor. Evsel atık suların arıtılmasıyla, 1300 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisine sulama suyu temin edilecek. Öte yandan tarımsal sulama amaçlı 42 atık su projesinin inşaatı da sürüyor. Bu ve benzeri uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar ise yüzde 65 seviyesine yükselmesi hedefleniyor.

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