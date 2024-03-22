Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
16:29
Ulusal Su Kurulu kolları sıvadı! Artık sular boşa gitmiyor
Su Verimliliği Seferberliği, 'suda sıfır kayıp' ilkesiyle devam ediyor. 2100 yılına kadar yüzde 20-30 seviyelerinde azalması beklenen Türkiye'deki su kaynakları için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Ulusal Su Kurulu kuruldu. Kurul, su israfını önleyici önemli kararları alacak. Bu kapsamda yüzde 8'lik tasarruf sağlanması durumunda 10 milyonluk bir şehrin 1 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak.