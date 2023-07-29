ADANA DEPREM SON DAKİKA: Kozan sallandı! 29 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile sarsıldı. Kozan merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 29 Temmuz 2023 Adana deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...