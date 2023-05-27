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Haberler Fotohaber Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:19

Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına giderken Adana seçim sonuçları gündeme geliyor. 14 Mayıs seçimlerinde Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %43.93'lük oyu alırken, Kemal Kılıçdaroğlu % 50.89, Sinan Oğan %4.82'lik oy almıştı. Genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek. Milletvekili dağılımı yapıldığı için tekrardan milletvekili seçimi olmayacak sadece 13. Cumhurbaşkanını seçimi yapılacak. Adana seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Adana seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte Adana Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları son durum

Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Adana seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde sandığa giden vatandaşlar, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta tekrardan sandık başında olacak ve milletin iradesiyle yeni cumhurbaşkanı belirlenecek. Bu noktada Türkiye'nin en kalabalık ili Adana 2. seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Adana seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte seçim sonuçları ile ilgili son detaylar…

Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS ADANA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Adana seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ADANA İLÇELERİ

Adana'da toplam olarak 15 ilçe bulunur. Adana'nın en kalabalık ilçesi ise Seyhan'dır. Adana'nın ilçeleri sırası ile; Adana, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir şeklindedir.

ADANA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

14 MAYIS 2023 ADANA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Adana cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %43.93 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %50.89 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %43.93

Kemal Kılıçdaroğlu: %50.89

Sinan Oğan: %4.82

Muharrem İnce: %0.37

Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİ ADANA MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %44.58

Millet İttifakı: %39.38

ATA İttifakı: %2.1

Emek ve Özgürlük İttifakı: %12.03

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.29

ADANA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %44.1

Muharrem İnce: %35.8

Meral Akşener: %9.8

Selahattin Demirtaş: %9.3

Temel Karamollaoğlu: %0.8

Doğu Perinçek: %0.2

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