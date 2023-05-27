Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:19

Adana seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına giderken Adana seçim sonuçları gündeme geliyor. 14 Mayıs seçimlerinde Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %43.93'lük oyu alırken, Kemal Kılıçdaroğlu % 50.89, Sinan Oğan %4.82'lik oy almıştı. Genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek. Milletvekili dağılımı yapıldığı için tekrardan milletvekili seçimi olmayacak sadece 13. Cumhurbaşkanını seçimi yapılacak. Adana seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Adana seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte Adana Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları son durum