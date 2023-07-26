ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA: Alancık, Sıncık sallandı! Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi Adıyaman sallandı. Alancık, Sıncık deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde saat 04:10 sıralarında Adıyaman uykusunda sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Adıyaman'da ikamet eden vatandaşlar 26 Temmuz 2023 az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Adıyaman deprem son dakika bilgileri...