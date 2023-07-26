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Haberler Fotohaber ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA: Alancık, Sıncık sallandı! Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 26.07.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 08:06

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA: Alancık, Sıncık sallandı! Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi Adıyaman sallandı. Alancık, Sıncık deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde saat 04:10 sıralarında Adıyaman uykusunda sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Adıyaman'da ikamet eden vatandaşlar 26 Temmuz 2023 az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Adıyaman deprem son dakika bilgileri...

Adıyaman deprem son dakika: Alancık, Sıncık sabaha karşı sallandı! 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

Adıyaman depremi son dakika gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Alancık, Sıncık (Adıyaman) merkezli gerçekleşti. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 7 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Adıyaman'da deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 26 Temmuz bugün Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

Adıyaman deprem son dakika: Alancık, Sıncık sabaha karşı sallandı! 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

SON DAKİKA ADIYAMAN'DA DEPREM!

Deprem, 26 Temmuz saat 04:10' da Adıyaman Alacık, Sıncık merkez üssünde meydana geldi. Deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremle ilgili olumsuz bir durum paylaşılmadı.

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Adıyaman deprem son dakika: Alancık, Sıncık sabaha karşı sallandı! 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

Alancık, Sıncık (Adıyaman)

26.07.2023

04:10:12 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 9.1 km

Adıyaman deprem son dakika: Alancık, Sıncık sabaha karşı sallandı! 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Adıyaman deprem son dakika: Alancık, Sıncık sabaha karşı sallandı! 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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