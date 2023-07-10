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Haberler Fotohaber AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi? 10 Temmuz bugün benzine motorine zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:34

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi? 10 Temmuz bugün benzine motorine zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam indirim haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik motorine benzine zam indirim haberlerini beraberinde getiriyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya ve Çin'de yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen motorin fiyatı ve benzin fiyatı her gün araştırılıyor. Bazı haber kaynaklarına göre, KDV oranlarında yapılan artış sonrası akaryakıta zam geleceği belirtiliyor. Peki, 10 Temmuz bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, zam var mı? İşte, 10 Temmuz 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı…

Akaryakıt fiyatları son dakika 10 Temmuz 2023: Motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

Motorin fiyatı ve benzin fiyatı zam indirim haberleri 10 Temmuz Pazartesi bugün araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bazı haber kaynaklarına göre, KDV oranlarında yapılan artışın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Bu noktada ise benzin zam motorin zam haberleri yakın takibe alındı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırmasına çıkıldı. Araç sahipleri soruyor: Bugün LPG, benzin, mazot - motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, mazota benzine zam geldi mi? İşte, 10 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt rakamları…

Akaryakıt fiyatları son dakika 10 Temmuz 2023: Motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe gelen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor.

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Akaryakıt fiyatları son dakika 10 Temmuz 2023: Motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM YOLDA!

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları da KDV zammından etkileniyor.

Bazı haber kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına 40 kuruş, motorinin litre fiyatına 38 kuruş, LPG'nin litre fiyatına ise 15 kuruş zam geleceği belirtiliyor. Zamların bu hafta içerisinde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları son dakika 10 Temmuz 2023: Motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

ÖTV ZAMMI DA GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Meclis'e sunulmuştu.

Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek.

Akaryakıt fiyatları son dakika 10 Temmuz 2023: Motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YASALAŞACAK

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

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