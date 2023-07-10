AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi? 10 Temmuz bugün benzine motorine zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam indirim haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik motorine benzine zam indirim haberlerini beraberinde getiriyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya ve Çin'de yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen motorin fiyatı ve benzin fiyatı her gün araştırılıyor. Bazı haber kaynaklarına göre, KDV oranlarında yapılan artış sonrası akaryakıta zam geleceği belirtiliyor. Peki, 10 Temmuz bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, zam var mı? İşte, 10 Temmuz 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı…