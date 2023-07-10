AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi? 10 Temmuz bugün benzine motorine zam geldi mi?

Motorin fiyatı ve benzin fiyatı zam indirim haberleri 10 Temmuz Pazartesi bugün araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bazı haber kaynaklarına göre, KDV oranlarında yapılan artışın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Bu noktada ise benzin zam motorin zam haberleri yakın takibe alındı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırmasına çıkıldı. Araç sahipleri soruyor: Bugün LPG, benzin, mazot - motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, mazota benzine zam geldi mi? İşte, 10 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt rakamları…