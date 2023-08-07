AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Merkez üssü Hatay Samandağ! Az önce Akdeniz - Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi: Akdeniz deprem ile şiddetli sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Hatay Samandağ merkezli deprem yerin 14.17 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu noktada ise bölge halkı az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularını gündeme taşıdı. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntıları AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip edebilirsiniz. İşte, 7 Ağustos 2023 Akdeniz - Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...