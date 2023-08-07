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Haberler Fotohaber AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Merkez üssü Hatay Samandağ! Az önce Akdeniz - Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:05

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Merkez üssü Hatay Samandağ! Az önce Akdeniz - Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi: Akdeniz deprem ile şiddetli sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Hatay Samandağ merkezli deprem yerin 14.17 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu noktada ise bölge halkı az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularını gündeme taşıdı. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntıları AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip edebilirsiniz. İşte, 7 Ağustos 2023 Akdeniz - Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Hatay şiddetli sallandı! 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Akdeniz deprem son dakika haberi geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Hatay Samandağ olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak meydana gelen Akdeniz - Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile gündemdeki yerini aldı. Yerin 14.17 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı detayları ile sorgulanıyor. Peki, az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Ağustos 2023 Akdeniz - Hatay depremi hakkında merak edilenler...

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Hatay şiddetli sallandı! 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: AKDENİZ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü Akdeniz'de saat 11.09'da bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Hatay şiddetli sallandı! 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Akdeniz

Tarih:2023-08-07

Saat:11:09:21 TSİ

Enlem:35.927 N

Boylam:35.883 E

Derinlik:14.17 km

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Hatay şiddetli sallandı! 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ'YE GÖRE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ HATAY!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Hatay olarak belirlendi.

3.8 büyüklüğündeki Meydan-Samandağ merkezli sarsıntı, yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleşti.

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Hatay şiddetli sallandı! 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ

MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)

07.08.2023

11:09:23 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 7.5 km

SON DAKİKA