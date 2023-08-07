AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: Merkez üssü Hatay Samandağ! Az önce Akdeniz - Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Akdeniz deprem son dakika haberi geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Hatay Samandağ olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak meydana gelen Akdeniz - Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile gündemdeki yerini aldı. Yerin 14.17 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı detayları ile sorgulanıyor. Peki, az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Ağustos 2023 Akdeniz - Hatay depremi hakkında merak edilenler...