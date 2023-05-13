Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde eş zamanlı yürütülecek. Başkentte ilçe ilçe araştırmalar başlarken Ankara Gölbaşı seçim sonuçları da gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık verileri adım adım paylaşılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. 1. Bölge Ankara Gölbaşı seçim sonucu şehrin sakinlerinin gündeminde. "Seçimi kim kazandı" sorusu yanıtlanıyor. İşte, Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023 güncel veriler…