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Haberler Fotohaber Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:14

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde eş zamanlı yürütülecek. Başkentte ilçe ilçe araştırmalar başlarken Ankara Gölbaşı seçim sonuçları da gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık verileri adım adım paylaşılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. 1. Bölge Ankara Gölbaşı seçim sonucu şehrin sakinlerinin gündeminde. "Seçimi kim kazandı" sorusu yanıtlanıyor. İşte, Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023 güncel veriler…

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Gölbaşı oy oranları gündemdeki yerini aldı. Bölge bölge araştırılan AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oylarına göre sonuçlar sandıklar açıldıkça belli oluyor. Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 2023 son dakika verileri YSK paylaşımlarıyla kamuoyu ile paylaşılıyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı adayları adına heyecanlı bekleyişe başladı. Partilerin ve adayların oy oranı anlık verilerle yayında yerini alıyor. İşte, Ankara Gölbaşı seçim sonucu son durum…

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ankara Gölbaşı seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor:

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Gölbaşı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! 2023 Gölbaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA GÖLBAŞI 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %55.78

Muharrem İnce: %29.68

Meral Akşener: %10.23

Selahattin Demirtaş: %2.57

Temel Karamollaoğlu: %1.54

Doğu Perinçek: %0.20

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