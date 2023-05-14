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Haberler Fotohaber Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:45

Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Ankara seçim sonuçları merak konusu olurken 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak YSK tarafından duyurulacak. Türkiye'de oy verme işlemi saat 08.00'da başladı, 17.00'da ise sona erecek. Toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Türkiye'nin başkentinde oyunu kullanan vatandaşlar '' Ankara seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, Ankara seçim sonucu ne oldu?"'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları oy oranları son durum

Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidenler Ankara seçim sonuçları sorgulamasına başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada büyük önem taşıyor. Başkentte 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %51.5 ile en yüksek oyu almıştı. Onu Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %36.2 oy ile takip etmişti. Peki 2023 Ankara seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ve partilerin son dakika gelişmeleri…

Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ankara Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

ANKARA İLÇELERİ

Ankara şehrinin 25 tane ilçesi bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesini meydana getiren bu ilçeler: Akyurt, Ayaş, Altındağ, Balâ, Çamlıdere, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Evren, Haymana, Güdül, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Kalecik, Nallıhan, Mamak, Polatlı, Sincan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle şeklinde ifade edilmektedir.

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Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 3,904,585 olurken katılım oranı % 89.4 olarak duyurulmuştu.

11,328 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 3,429,854 olarak belirlendi.

ANKARA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %51.5

Muharrem İnce: %36.2

Meral Akşener: %9

Selahattin Demirtaş: %2.1

Temel Karamollaoğlu: %0.9

Doğu Perinçek: %0.2

ANKARA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %53.5

Millet İttifakı: %39.7

AK Parti: %40.4

CHP: %26.1

HDP: %6.4

İYİ PARTİ: %12.1

Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

ANKARA 1. BÖLGE

ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU

ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN

ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR

ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL

ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ

ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN

ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ

ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY

ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE

ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

ANKARA 2. BÖLGE

ANKARA-2 1 VEDAT BİLGİN

ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM

ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN

ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ

ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK

ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ

ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN

ANKARA-2 8 CİHAN ANKARA

ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL

ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK

ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP

ANKARA 3. BÖLGE

ANKARA-3 1 FUAT OKTAY

ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN

ANKARA-3 3 ÖMER İLERİ

ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN

ANKARA-3 5 HMET FETHAN BAYKOÇ

ANKARA-3 6 REMZİ ALBASAN

ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ

ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK

ANKARA-3 9 AHMET GÜL

ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR

ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN

ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR

Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

ANKARA İKİNCİ BÖLGE

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA Partisi)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

MHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA 1. BÖLGE

1 MEVLÜT KARAKAYA

2 ÖNDER KAHVECİ

3 EYYÜP YILDIZ

4 İBRAHİM ÇİFTÇİ

5 OĞUZ YILMAZ

6 LEVENT ÇAĞLANCI

7 ŞENİZ SEZGİN

8 YİĞİT YILMAZ

9 SULTAN POLAT

10 FUNDA GÜLERER

11 MURAT KARAKURT

12 AHMET KARAGÖZ

13 ADNAN YİRİK

ANKARA 2. BÖLGE

1 SADİR DURMAZ

2 ÖZGÜR BAYRAKTAR

3 NEVİN TAŞLIÇAY

4 AHMET SELİM YURDAKUL

5 CENGİZ ŞAHİN

6 TARKAN TOPER

7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8 İLKAY UYAR KABA

9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10 YUSUF TANIK

11 LEVENT UĞURLU

ANKARA 3. BÖLGE

1 YAŞAR YILDIRIM

2 ERKAN HABERAL

3 SEÇKİN ODABAŞI

4 FATİH ÇETİNKAYA

5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

6 HAYRİYE AYDIN

7 ERDİNÇ ÖLMEZ

8 YAŞAR YUKARIKIR

9 BAHRİ BATUHAN KURBAN

10 HÜSEYİN YILMAZ

11 UĞUR SADIK

12 ÖZNUR ÖZEN

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

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