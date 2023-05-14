Ankara seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Ankara seçim sonuçları merak konusu olurken 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak YSK tarafından duyurulacak. Türkiye'de oy verme işlemi saat 08.00'da başladı, 17.00'da ise sona erecek. Toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Türkiye'nin başkentinde oyunu kullanan vatandaşlar '' Ankara seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, Ankara seçim sonucu ne oldu?"'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları oy oranları son durum