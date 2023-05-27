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Haberler Fotohaber Ankara seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:07

Ankara seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2.tur kararı alınırken Ankara seçim sonuçları oy oranları merak ediliyor. Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için geri sayıyor. 2. Tur öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken, Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki, Ankara'da seçimi kim kazandı? İşte 28 Mayıs Ankara seçim sonucu ve oy oranları…

Ankara seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak. 28 Mayıs 2023 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı böylelikle seçilmiş olacak. Ankara'da seçimi kim kazandı, hangi aday soruları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini alacak. İşte Ankara seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ankara seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Ankara seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA'DA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

14 MAYIS 2023 ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Ankara cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %46 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %47.32 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %46

Kemal Kılıçdaroğlu: %47.32

Sinan Oğan: %6.39

Muharrem İnce: %0.29

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

Ankara seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA İLÇELERİ

Ankara şehrinin 25 tane ilçesi bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesini meydana getiren bu ilçeler: Akyurt, Ayaş, Altındağ, Balâ, Çamlıdere, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Evren, Haymana, Güdül, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Kalecik, Nallıhan, Mamak, Polatlı, Sincan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle şeklinde ifade edilmektedir.

14 MAYIS SEÇİMLERİ ANKARA MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %46.71

Millet İttifakı: %43.37

ATA İttifakı: %3.5

Emek ve Özgürlük İttifakı: %4.36

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.26

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ANKARA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %51.52

Muharrem İnce: %36.23

Meral Akşener: %9.04

Selahattin Demirtaş: %2.06

Temel Karamollaoğlu: %0.94

Doğu Perinçek: %0.21

Ankara seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
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