Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde Antalya Alanya seçim sonuçları gündeme geliyor. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından Antalya'nın en fazla rağbet gören turizm ilçesi Alanya'da ikamet edenler ''Antalya Alanya seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başlayacak. YSK tarafından seçim yasağının bitmesiyle güncel partilerin oy oranları haberimizde yer alacaktır. İşte Antalya Alanya seçim sonuçları ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Alanya Milletvekili seçim sonuçları partilerin oy oranları son durum