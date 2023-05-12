Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:00

Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde Antalya Alanya seçim sonuçları gündeme geliyor. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından Antalya'nın en fazla rağbet gören turizm ilçesi Alanya'da ikamet edenler ''Antalya Alanya seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başlayacak. YSK tarafından seçim yasağının bitmesiyle güncel partilerin oy oranları haberimizde yer alacaktır. İşte Antalya Alanya seçim sonuçları ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Alanya Milletvekili seçim sonuçları partilerin oy oranları son durum

Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Antalya Alanya seçim sonuçları ile ilgili merak sürüyor. Alanya'da partilerin oy oranları ve sıralaması YSK'nın yayınladığı istatistiksel veriler ışığında belli olacak. Antalya Alanya 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de yayınlanacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları doğrultusunda milletvekili adaylarının oy oranı da şekillenecek. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %49,13 oranıyla en yüksek oyu aldı. İşte son dakika verileri ile Antalya Alanya seçim sonuçları oy oranları

Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANTALYA ALANYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Antalya Alanya Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANTALYA ALANYA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %49,13

Muharrem İnce: %28,67

Meral Akşener: %18,69

Selahattin Demirtaş: %2,81

Temel Karamollaoğlu: %0.48

Doğu Perinçek: %0.23

ANTALYA ALANYA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %52,02

Millet İttifakı: %42,69

Ak Parti: %38,55

CHP: %20,92

HDP: %4,71

İYİ PARTİ: %20,96

AK Parti Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

ANTALYA ALANYA SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE…

Antalya Alanya seçim sonuçları 2023: Antalya Alanya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA