ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Antalya deprem ile sarsıldı. Antalya Körfezi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 30.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 4 Ağustos 2023 Antalya deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...