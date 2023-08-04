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Haberler Fotohaber ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:49

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Antalya deprem ile sarsıldı. Antalya Körfezi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 30.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 4 Ağustos 2023 Antalya deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Antalya deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Antalya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 30.1 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Antalya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 4 Ağustos 2023 Antalya depremi hakkında merak edilenler...

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ANTALYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 4 Ağustos 2023 Cuma günü Antalya Körfezi2nde (Akdeniz) saat 09:18' de bir deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 30.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.0 (Mw)

Yer:Antalya Körfezi (Akdeniz)

Tarih:2023-08-04

Saat: 09:18:33 TSİ

Enlem: 31.1118 N

Boylam: 36.3483 E

Derinlik:30.1 km

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Antalya Körfezi şiddetli sallandı! 4 Ağustos 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA