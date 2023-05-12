Giriş Tarihi: 12.05.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 20:49

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları 2023: Antalya Konyaaltı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile oy oranları belli oluyor. Seçim pusulasındaki sıralama Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan şeklinde yer aldı. Seçim sonucunu canlı yayında takip edenler ''2023 Antalya Konyaaltı seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Antalya Konyaaltı seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Antalya Konyaaltı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son durum