Antalya Konyaaltı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Konyaaltı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için sandık başına gidiyor. Antalya Konyaaltı seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Antalya Konyaaltı seçim sonucu oy oranları ile belli oluyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Konyaaltı seçim sonuçları 2023 nasıl? YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Konyaaltı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?