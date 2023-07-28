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Haberler Fotohaber Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:36

Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi Ardahan deprem ile sallandı. Posof merkez üssünde gerçekleşen depremin şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabah 08.55 sularında Posof Türkgözü merkezinde yaşanan deprem Ardahan'ın çeşitli bölgelerinde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile araştırılıyor. 28 Temmuz 2023 az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Ardahan deprem son dakika bilgileri...

Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ardahan depremi son dakika gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Posof merkezli gerçekleşti. Depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği gibi bilgiler gündemde. Yerin 7.5 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Ardahan'da deprem mi oldu, büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü nasıl? İşte, 27 Temmuz bugün Ardahan deprem haberi...

Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA ARDAHAN'DA DEPREM!

Deprem, 27 Temmuz saat 08.55'te Ardahan Posof merkez üssünde meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki depremin etkisi araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 7.5 km altında kaydetti.

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Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ARDAHAN DEPREM

TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN)

28.07.2023, 08:55:19 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 7.5 km

Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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