Ardahan deprem son dakika haberi! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi Ardahan deprem ile sallandı. Posof merkez üssünde gerçekleşen depremin şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabah 08.55 sularında Posof Türkgözü merkezinde yaşanan deprem Ardahan'ın çeşitli bölgelerinde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile araştırılıyor. 28 Temmuz 2023 az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Ardahan deprem son dakika bilgileri...