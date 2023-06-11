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Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı, İzmir'de de hissedildi! Aydın'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.06.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 09:40

DEPREM SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı, İzmir'de de hissedildi! Aydın'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Aydın deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında yaşanan deprem, yerin 7.52 km kilometre derinliğinde gerçekleşti. İzmir'de de hissedilen sarsıntı sonrası az önce Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Aydın deprem son dakika gelişmeleri...

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Aydın ili Kuşadası ilçesi açıkları olarak kayıtlara geçen sarsıntı İzmir'de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşları paniğe neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak Aydın depremi korkuttu. Bu noktada az önce Aydın'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 11 Haziran 2023 Aydın deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: AYDIN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 07.42'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.

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AYDIN DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.98 km] Kuşadası (Aydın)

Tarih:2023-06-11

Saat:07:42:00 TSİ

Enlem:37.754 N

Boylam:27.122 E

Derinlik:7.52 km

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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