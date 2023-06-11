DEPREM SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı, İzmir'de de hissedildi! Aydın'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Aydın deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında yaşanan deprem, yerin 7.52 km kilometre derinliğinde gerçekleşti. İzmir'de de hissedilen sarsıntı sonrası az önce Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Aydın deprem son dakika gelişmeleri...