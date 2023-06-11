DEPREM SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı, İzmir'de de hissedildi! Aydın'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Aydın ili Kuşadası ilçesi açıkları olarak kayıtlara geçen sarsıntı İzmir'de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşları paniğe neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak Aydın depremi korkuttu. Bu noktada az önce Aydın'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 11 Haziran 2023 Aydın deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...