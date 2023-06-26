Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
10:24
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan Bayburt depremi korkuttu. Petekli-Demirözü mevkiinde yaşanan deprem sonrası vatandaşlar 26 Haziran 2023 az önce Bayburt'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorguluyor. Fay hatlarındaki hareketlilik ile Türkiye'den her gün irili ufaklı onlarca deprem oluyor. Kandilli rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Bayburt ili Petekli-Demirözü mevkiinde deprem meydana geldi. Yerin 8,8 km altında ölçülen depremin detayları sorgulanıyor. İşte, Bayburt deprem son dakika gelişmeleri...