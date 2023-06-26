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Haberler Fotohaber Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:24

Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan Bayburt depremi korkuttu. Petekli-Demirözü mevkiinde yaşanan deprem sonrası vatandaşlar 26 Haziran 2023 az önce Bayburt'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorguluyor. Fay hatlarındaki hareketlilik ile Türkiye'den her gün irili ufaklı onlarca deprem oluyor. Kandilli rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Bayburt ili Petekli-Demirözü mevkiinde deprem meydana geldi. Yerin 8,8 km altında ölçülen depremin detayları sorgulanıyor. İşte, Bayburt deprem son dakika gelişmeleri...

Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Bayburt son dakika deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Petekli-Demirözü mevkiinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken arama motorlarında "Az önce Bayburt'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" yanıt arıyor. Afet bölgesinde yaşanan son depremlerden sonra vatandaşlarda endişe ve panik devam ediyor. Petekli-Demirözü merkezli depremin şiddeti, büyüklüğü bilgileri merak ediliyor. Yerin 8,8 km derinliğinde yaşanan depremin detayları sorgulanıyor. İşte, Bayburt depremi hakkında merak edilenler…

Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA BAYBURT'TA DEPREM!

Deprem, 26 Haziran saat 09.45'de Petekli-Demirözü merkez üssünde meydana geldi. Depremin etkisi bölgede büyük çapta hissedildi. 3.6 büyüklüğündeki sarsıntı apaniğe sebep oldu.

AFAD depremi yerin 8.8 km altında kaydetti.

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Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

BAYBURT DEPREM

Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Petekli-Demirözü(Bayburt) - [8.8 km]

Tarih:2023-06-26 Saat:09:45:29 TSİ

Enlem:40.0450 N Boylam: 39.6785

Derinlik: 8,8 km

Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Bayburt deprem son dakika! 26 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bayburt’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA