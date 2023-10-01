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Giriş Tarihi: 01.10.2023 01:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:58

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ile 2023/1.Dönem Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu!

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da başlayan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılım sağlayan binlerce aday kendilerine yöneltilen Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerindeki toplam 100 soru karşısında ter döktü. Bekçilik sınav sonuç tarihi, Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2023/1.Dönem Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2023 bekçilik sınavı sonuç tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ile 2023/1.Dönem Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu!

Bekçilik sınav sonuç tarihi, Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Bekçilik 1. Dönem yazılı sınavı bugün Ankara'da gerçekleşti. 12-22 Haziran tarihleri arasında başvuruda bulunan adaylar 120 dakika süren sınavda 100 soruya cevap verdi. Sınavın ardından bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı gündemi meşgul ediyor. Sonuçlar meb.gov.tr adresinden veya pa.edu.tr adresinden sorgulanacak. Peki 2023 Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023/1 Bekçilik sınav sonuçları tarihi…

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ile 2023/1.Dönem Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu!

BEKÇİLİK SINAVI 2023/1.DÖNEM NE ZAMAN?
30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. Adaylara sınavda 5 seçenekten oluşan 100 soru yöneltilecek.

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Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ile 2023/1.Dönem Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu!

2023/1 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınavları Ankara'da 30 Eylül'de düzenlenecek. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ile 2023/1.Dönem Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu!

2023/1 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ile 2023/1.Dönem Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu!

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02 Ekim 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adresleri üzerinden yayımlanacak.

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