Giriş Tarihi: 01.10.2023 01:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:58

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ile 2023/1.Dönem Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu!

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da başlayan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılım sağlayan binlerce aday kendilerine yöneltilen Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerindeki toplam 100 soru karşısında ter döktü. Bekçilik sınav sonuç tarihi, Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2023/1.Dönem Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2023 bekçilik sınavı sonuç tarihine ilişkin merak edilen detaylar...