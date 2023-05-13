Beşiri seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Beşiri seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Beşiri seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başlıyor. Batman'ın yüksek nüfuslu ilçeleri arasında yer alan Beşiri, Batman'da çıkacak milletvekili sayısını etkileyecek. Cumhurbaşkanı adayları arasında Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce yer alıyor. Batman'da geçtiğimiz seçimlerde İyi Parti, CHP ve MHP MV çıkaramazken, Ak Parti 1 aday çıkarabilmişti. Peki, Beşiri seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte Batman Beşiri seçim sonucu ile oy oranları