SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM: Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 14.11.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 15:40

Son dakika Bingöl deprem haberi az önce geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü Kiğı olarak ölçüldü. 3 üzerindeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan şehrin sakinleri yoğun olarak ''Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 14 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları öğrenebilirsiniz. İşte, Bingöl deprem son dakika gelişmeleri ile şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler....