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Haberler Fotohaber SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM: Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 14.11.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 15:40

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM: Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Bingöl deprem haberi az önce geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü Kiğı olarak ölçüldü. 3 üzerindeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan şehrin sakinleri yoğun olarak ''Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 14 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları öğrenebilirsiniz. İşte, Bingöl deprem son dakika gelişmeleri ile şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler....

Bingöl deprem son dakika: Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama

Bingöl deprem son dakika haberi gündemdeki yerini aldı. Bingöl'de merkez üssü Kiğı olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bingöl depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada az önce Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları hızla yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 14 Kasım 2023 Bingöl deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

Bingöl deprem son dakika: Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: BİNGÖL'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Bingöl ili Kiğı ilçesinde bir deprem meydana geldi.

14 Kasım Salı günü saat 14:56'da gerçekleşen depremim büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

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Bingöl deprem son dakika: Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama

KANDİLLİ VERİLERİ İLE BİNGÖL DEPREM BİLGİLERİ

Yer: DEMIRDOS-KIGI (BINGOL)

Tarih: 14.11.2023

Saat: 14:56:53 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km

Bingöl deprem son dakika: Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Bingöl deprem son dakika: Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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