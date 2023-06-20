Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru ve onay sürelerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, sınava başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran saat 17.00'ye uzatıldı.