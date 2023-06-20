Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:50
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
10:50
Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023
MEB'den gelen son dakika açıklamalarının ardından İOKBS başvurusu uzatıldı mı, ne zaman bitiyor soruları gündemin en çok araştırılan konularından biri olmayı başardı. Bursluluk başvuru tarihi ile ilgili revize haberi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Başvuruları 16 Haziran'da sona eren İOKBS sınavı yapılan son duyuru ile uzatıldı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru süresi uzatıldı mı? İşte, merak edilenler…