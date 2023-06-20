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Haberler Fotohaber Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:50

Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023

MEB'den gelen son dakika açıklamalarının ardından İOKBS başvurusu uzatıldı mı, ne zaman bitiyor soruları gündemin en çok araştırılan konularından biri olmayı başardı. Bursluluk başvuru tarihi ile ilgili revize haberi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Başvuruları 16 Haziran'da sona eren İOKBS sınavı yapılan son duyuru ile uzatıldı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru süresi uzatıldı mı? İşte, merak edilenler…

Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023

Ortaokullar, İmam hatip orta okulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olan herkesin başvuru yapabildiği İOKBS sınavı başvuruları 16 Haziran itibariyle sona ermişti. Fakat MEB'den gelen son dakika açıklamaları ile birlikte bursluluk sınavı başvuru tarihinde revizeye gidildi. Peki, İOKBS sınavı uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, bursluluk sınavı hakkında merak edilenler…

Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023

MEB, BURSLULUK SINAVI BAŞVURU VE ONAY SÜRELERİNİ UZATTI
Milli Eğitim Bakanlığınca 3 Eylül'de gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran'a uzatıldı.

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Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru ve onay sürelerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, sınava başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran saat 17.00'ye uzatıldı.

Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023

Sınava başvuru işlemlerini, yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya müşavirliği üzerinden yapabilecek.

Bursluluk Sınavı başvurusu uzatıldı mı? İOKBS başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı takvimi 2023

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek sınavda, ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi de 120 dakika olacak.

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