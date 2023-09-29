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Haberler Fotohaber EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında
Giriş Tarihi: 29.09.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 23:35

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Cuma günü kelime anlamıyla toplamak, bir araya getirmek anlamındaki kökten gelerek İslam alemini her hafta bir araya getiriyor. Yılın son kandil günü olan Mevlid Kandili ardından ilk cumada ''Cumanız mübarek olsun'' demek isteyen Müslümanlar Cuma mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Bayram niteliğinde kutlanan bu özel gün ibadetle dolu geçirilecek. Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında paylaşımlar başladı. Dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajı seçenekleri gündemdeki yerini aldı. Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyenler telefonlara sarıldı. İşte, Cuma mesajları resimli 2023 galerisi…

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Cuma mesajları 2023 yeni, farklı seçenekleri ile her hafta araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'de bir sureye de adını veren ''Cuma'' kelimesi adını verdiği suredeki bir ayette de ''Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen namaza gidin'' çağrısıyla Müslümanları ibadete davet ediyor. Hayırlı Cumalar mesajları resimli seçenekleriyle yayında. İslami değerlerin hatırlandığı bu özel gün için mesaj seçenekleri araştırılıyor. Cuma mesajı ve sözleri bugüne özel derlendi. İşte, kısa, uzun, ayetli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları resimli ve yazılı haliyle burada…

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

29 Eylül Cuma günü için Cuma mesajı araştırılmaya başladı. Son kandilden hareketle bu haftanın hutbe konusu "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" olarak belirlendi. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekler:

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EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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