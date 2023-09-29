EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Cuma günü kelime anlamıyla toplamak, bir araya getirmek anlamındaki kökten gelerek İslam alemini her hafta bir araya getiriyor. Yılın son kandil günü olan Mevlid Kandili ardından ilk cumada ''Cumanız mübarek olsun'' demek isteyen Müslümanlar Cuma mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Bayram niteliğinde kutlanan bu özel gün ibadetle dolu geçirilecek. Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında paylaşımlar başladı. Dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajı seçenekleri gündemdeki yerini aldı. Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyenler telefonlara sarıldı. İşte, Cuma mesajları resimli 2023 galerisi…