SON DAKİKA DENİZLİ DEPREM: 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Denizli deprem ile sarsıldı. Denizli ili Gölcük Çardak merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Ege Bölgesi'nde hissedilen sarsıntı, yerin 10.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Akabinde ise az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 10 Temmuz 2023 Denizli deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...