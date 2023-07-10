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Haberler Fotohaber SON DAKİKA DENİZLİ DEPREM: 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:52

SON DAKİKA DENİZLİ DEPREM: 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Denizli deprem ile sarsıldı. Denizli ili Gölcük Çardak merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Ege Bölgesi'nde hissedilen sarsıntı, yerin 10.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Akabinde ise az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 10 Temmuz 2023 Denizli deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

Denizli deprem son dakika haberi! 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Denizli deprem son dakika haberi paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Gölcük Çardak olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak sabah saatlerinde meydana gelen Denizli deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 10.64 km derinliğinde meydana gelen Ege Bölgesi'ndeki sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Denizli'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 10 Temmuz 2023 Denizli depremi hakkında merak edilenler...

Denizli deprem son dakika haberi! 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: DENİZLİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Bölgesi'nde Denizli ili Gölcük Çardak açıklarında saat 06.19'da bir deprem meydana geldi.

3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Denizli deprem son dakika haberi! 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Yer:Çardak (Denizli

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-07-10

Saat:06:19:47 TSİ

Enlem:37.718 N

Boylam:29.8 E

Derinlik:10.64 km

Denizli deprem son dakika haberi! 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Denizli depremi 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GOLCUK-CARDAK (DENIZLI)https:

10.07.2023

06:19:47 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 7.7 km

Denizli deprem son dakika haberi! 10 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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