ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Yazyurdu, Tortum sallandı! Bugün Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi Erzurum sallandı. Yazyurdu, Tortum deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde saat 04:46 sıralarında Erzurum uykusunda sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar 26 Temmuz 2023 az önce Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Erzurum deprem son dakika bilgileri...