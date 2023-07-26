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Haberler Fotohaber ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Yazyurdu, Tortum sallandı! Bugün Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 26.07.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 08:06

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Yazyurdu, Tortum sallandı! Bugün Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi Erzurum sallandı. Yazyurdu, Tortum deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde saat 04:46 sıralarında Erzurum uykusunda sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar 26 Temmuz 2023 az önce Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Erzurum deprem son dakika bilgileri...

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Az önce Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Erzurum depremi son dakika gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Yazyurdu, Tortum (Erzurum) merkezli gerçekleşti. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 5 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Erzurum'da deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 26 Temmuz bugün Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Az önce Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA AERZURUM'DADEPREM!

Deprem, 26 Temmuz saat 04:46' da Erzurum Tortum, Yazyurdu merkez üssünde meydana geldi. Deprem 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremle ilgili olumsuz bir durum paylaşılmadı.

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ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Az önce Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

TORTUM, YAZYURDU (ERZURUM)

26.07.2023

04:46:41 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 5 km

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Az önce Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA: Az önce Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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