Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:08

Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları

Toplam 6 milletvekilini meclise gönderecek olan Erzurum'da Palandöken seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı (Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) oy oranları ile merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) oy oranı seçim sonucunu belirliyor. Erzurum Palandöken seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu kapsamında araştırılıyor. 14 Mayıs 17.00' de oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ülke genelinde gözler YSK'dan gelecek seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 Palandöken seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İl ve ilçelerde araştırmalar aralıksız sürüyor. İşte, Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023

Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları

Erzurum Palandöken seçim sonucu gündemdeki yerini koruyor. Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında yer alan Erzurum'da merkez ilçeler arasında yer alan turizm merkezi Palandöken' de ikamet eden seçmenler seçim sonuçlarını merak ediyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları, YSK son dakika verileri geldikçe sabah.com.tr aracılığıyla anlık olarak takip ediliyor. Oy kullanmak için sandığa giden milyonlarca vatandaş "seçimi kim kazandı?" sorusunun cevabını almak için ekranların başından ayrılmıyor. Peki, 2023 Palandöken seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Palandöken seçim sonuçları ile Palandöken oy yüzdeleri…

Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları

ERZURUM PALANDÖKEN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Palandöken Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları

ERZURUM PALANDÖKEN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %72,76
Muharrem İnce: %11,13
Meral Akşener: %8,73
Selahattin Demirtaş: %5,53
Temel Karamollaoğlu: %1,72
Doğu Perinçek: %0,13

Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları

ERZURUM PALANDÖKEN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %74,75
Millet İttifakı: %17,77
Ak Parti: %52,74
MHP: %22,01
İYİ PARTİ: %11,63
CHP: %3,92
HDP: %7,18
SP: %2,22

SON DAKİKA