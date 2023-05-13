Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Palandöken seçim sonuçları Palandöken oy oranları

Toplam 6 milletvekilini meclise gönderecek olan Erzurum'da Palandöken seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı (Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) oy oranları ile merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) oy oranı seçim sonucunu belirliyor. Erzurum Palandöken seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu kapsamında araştırılıyor. 14 Mayıs 17.00' de oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ülke genelinde gözler YSK'dan gelecek seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 Palandöken seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İl ve ilçelerde araştırmalar aralıksız sürüyor. İşte, Erzurum Palandöken seçim sonuçları 2023…