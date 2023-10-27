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Haberler Fotohaber Ev hanımlarına emeklilik hakkı onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? Son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:00

Ev hanımlarına emeklilik hakkı onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? Son gelişmeler!

Ev hanımlarına emeklilik şartları merak ediliyor. Milyonlarca ev hanımı emeklilik yasasının onaylanıp, onaylanmayacağı haberini yakından takip ediliyor. Ev hanımları "Emeklilik için yerine getirilmesi gereken şartlar nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Bakan Işıkhan'ın konu hakkındaki açıklamasına göre çocuk sayısı, engelli çocuk durumu gibi faktörler emeklilik hakkının kazanılmasında büyük etken olacak. Peki, Ev hanımlarına emeklilik hangi tarihte, şartları neler? 3'te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik başladı mı? İşte, son dakika haberleri...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ ne zaman? 3’te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik başladı mı, hangi tarihte, şartları neler?

Ev hanımlarına emeklilik son dakika araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'nde müjdesini verdiği ev hanımlarına emeklilik şartları, devletin ödemesiyle 3'te 1'lik prim desteği alarak emeklilik hakkı kazanmalarını içeriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "5 yıllık dönem içinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız." sözleriyle konuyu gündeme getirmişti. Peki, ev hanımlarının emeklilik hakkı ne zaman hayata geçecek? İşte, konuya dair detaylar.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ ne zaman? 3’te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik başladı mı, hangi tarihte, şartları neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında devletimiz yüzde 25 prim desteği sağlayacak. Bu destek, ev hanımlarının yaşadığı zorlukları azaltabilir ve en azından emeklilik hakkına sahip olmalarını sağlayacak.

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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ ne zaman? 3’te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik başladı mı, hangi tarihte, şartları neler?

Ev hanımlarının bu düzenlemeyi dört gözle beklediğini biliyoruz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zamanlarda bu müjdeyi açıklayacaklar. Biz de çalışmalara başladık. Emeklilik hakkını kazanmak için çocuk sayısı ve engelli çocuk durumu gibi faktörler göz önüne alınabilir." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan ayrıca, tüm kamu görevlilerine yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını da belirtti. Bu iyileştirme, emeklilerin, çalışanların ve işverenlerin enflasyonla mücadele ederken ekonomik tahribata uğramamasını amaçlıyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ ne zaman? 3’te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik başladı mı, hangi tarihte, şartları neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Ev hanımlarına emeklilik için gereken şartlar henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre yüzde 25 prim desteği verilerek, ev hanımlarının emekliliğine destek vereceklerini açıkladı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ ne zaman? 3’te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik başladı mı, hangi tarihte, şartları neler?
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