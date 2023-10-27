Ev hanımlarına emeklilik hakkı onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? Son gelişmeler!

Ev hanımlarının bu düzenlemeyi dört gözle beklediğini biliyoruz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zamanlarda bu müjdeyi açıklayacaklar. Biz de çalışmalara başladık. Emeklilik hakkını kazanmak için çocuk sayısı ve engelli çocuk durumu gibi faktörler göz önüne alınabilir." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan ayrıca, tüm kamu görevlilerine yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını da belirtti. Bu iyileştirme, emeklilerin, çalışanların ve işverenlerin enflasyonla mücadele ederken ekonomik tahribata uğramamasını amaçlıyor.