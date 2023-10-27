Ev hanımlarına emeklilik hakkı onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? Son gelişmeler!

Ev hanımlarına emeklilik şartları merak ediliyor. Milyonlarca ev hanımı emeklilik yasasının onaylanıp, onaylanmayacağı haberini yakından takip ediliyor. Ev hanımları "Emeklilik için yerine getirilmesi gereken şartlar nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Bakan Işıkhan'ın konu hakkındaki açıklamasına göre çocuk sayısı, engelli çocuk durumu gibi faktörler emeklilik hakkının kazanılmasında büyük etken olacak. Peki, Ev hanımlarına emeklilik hangi tarihte, şartları neler? 3'te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik başladı mı? İşte, son dakika haberleri...