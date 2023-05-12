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Haberler Fotohaber Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 15:54

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2023 Türkiye Genel Seçimleri için çok az bir zaman kaldı. Geri sayım devam ederken okuma yazma bilmeyen, görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmenlerin nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu. Bir engeli bulunan veya okuma yazma bilmeyen vatandaşların başkasının yardımıyla oy kullanıp kullanamayacağı sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sayfası üzerinden sıkça sorulan sorular listesini yayınladı. Böylece ''Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi, yakınından yardım alabilir mi?'' soruları yanıt buldu. İşte, YSK açıklaması!

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

Görme engelli, engelli, yatağa bağımlı ve okuma yazma bilmeyen seçmenlerin seçimlerde oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak arama motorları üzerinden ''Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır?'' sorusu yanıt arıyor. ''Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi, nasıl kullanır, başkasından yardım alabilir mi?'' sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken YSK 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır, seyyar sandık kurulacak mı? İşte, okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır sorusunun yanıtı…

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

HASTA VE ENGELLİLER SEÇİMDE NASIL OY KULLANACAK?

Hasta ve engeli bulunan seçmenler için seyyar sandık başvuruları 20 Mart- 2 Nisan 2023 tarihleri arasında alındı.

Seyyar sandık başvurusunda bulunan engelli ve Hasta vatandaşlar, oy kullanmaya gitmeyecek. Seyyar sandıklar bu vatandaşların oy kullanması için adreslerine gelecek.

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Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

GÖRME ENGELLİLER NASIL OY KULLANIR?

Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır.

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