Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

Görme engelli, engelli, yatağa bağımlı ve okuma yazma bilmeyen seçmenlerin seçimlerde oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak arama motorları üzerinden ''Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır?'' sorusu yanıt arıyor. ''Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi, nasıl kullanır, başkasından yardım alabilir mi?'' sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken YSK 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır, seyyar sandık kurulacak mı? İşte, okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır sorusunun yanıtı…