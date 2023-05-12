Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? 14 Mayıs 2023 Seçimleri okuma yazma bilmeyen nasıl oy kullanır?

14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2023 Türkiye Genel Seçimleri için çok az bir zaman kaldı. Geri sayım devam ederken okuma yazma bilmeyen, görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmenlerin nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu. Bir engeli bulunan veya okuma yazma bilmeyen vatandaşların başkasının yardımıyla oy kullanıp kullanamayacağı sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sayfası üzerinden sıkça sorulan sorular listesini yayınladı. Böylece ''Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi, yakınından yardım alabilir mi?'' soruları yanıt buldu. İşte, YSK açıklaması!