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Haberler Fotohaber Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 01:23 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 02:11

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 canlı verileri ile yakın takibe alındı. 14 Mayıs Seçimleri sonrası 28. Dönem milletvekilleri parti parti belli olurken Cumhurbaşkanlığı seçimi salt çoğunluk sağlanamadığından ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı yarıştı. Akabinde ise 2. tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. Peki, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı netleşiyor. 14 Mayıs Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 27.133.837, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24.594.932 oy almıştı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17 oy oranı elde etmişti. 2. Tur seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak seçimin ardından belli oluyor. Oğan'ın oylarının nereye gideceğini merak edenler ''2023 Gümüşhane seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Adayların oy sonuçları YSK seçim sonucu verileri ile netlik kazanacak. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları…

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

GÜMÜŞHANE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy kullanma saatleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre, ülke genelinde oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00 itibarıyla sona erecek.

Gümüşhane Seçim Sonuçları YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gümüşhane Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GÜMÜŞHANE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Gümüşhane'de 96.626 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 568 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 78,297 oldu.

Gümüşhane seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %74,42 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 58.267 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %19.92 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 15.598 oldu.

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İşte, Gümüşhane 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Recep Tayyip Erdoğan: %74,42

Kemal Kılıçdaroğlu: %19.92

Sinan Oğan: %4.82

Muharrem İnce: %0.18

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GÜMÜŞHANE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Gümüşhane'de 98.694 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 568 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 80,258 oldu.

Gümüşhane 1. Tur seçim sonuçlarına göre partilerin ve ittifakların oy oranları

Cumhur İttifakı: %77,74

Millet İttifakı: %18,31

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %0,98

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.17

AK Parti: %47,78

MHP: %26,44

İYİ Parti: %18,31

Yeniden Refah Partisi: %2,68

Zafer Partisi: %1.,11

Büyük Birlik Partisi: %0,83

Yeşil Sol Parti: %0,63

Memleket Partisi: %0.53

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