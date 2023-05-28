Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 canlı verileri ile yakın takibe alındı. 14 Mayıs Seçimleri sonrası 28. Dönem milletvekilleri parti parti belli olurken Cumhurbaşkanlığı seçimi salt çoğunluk sağlanamadığından ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı yarıştı. Akabinde ise 2. tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. Peki, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…