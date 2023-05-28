Gümüşhane seçim sonuçları 2023 verileri: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GÜMÜŞHANE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Gümüşhane'de 96.626 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 568 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 78,297 oldu.

Gümüşhane seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %74,42 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 58.267 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %19.92 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 15.598 oldu.