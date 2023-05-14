İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için sandıklar kuruldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar, Arnavutköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı sorularıyla araştırmalara şimdiden başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile ittifakların oy oranları; sandıklar açılır açılmaz sayfamıza eklenecek. İşte sabah.com.tr genel seçim sonucu sayfası ile İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları partilerin oy oranları son durum