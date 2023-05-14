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Haberler Fotohaber İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 11:14

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için sandıklar kuruldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar, Arnavutköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı sorularıyla araştırmalara şimdiden başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile ittifakların oy oranları; sandıklar açılır açılmaz sayfamıza eklenecek. İşte sabah.com.tr genel seçim sonucu sayfası ile İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları partilerin oy oranları son durum

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündemde yer alıyor. 13. Cumhurbaşkanının ve Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları araştırılıyor. Oy pusulasında yer alan adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı takip ediliyor. İstanbul Arnavutköy seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları belli oluyor. Peki, 2023 İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte yanıtı….

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Arnavutköy Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2018

İstanbul Arnavutköy 2018 AK Parti seçim sonuçları yüzde %54,42 oranında oy almıştı. Cumhur ittifakı %66,04, Millet İttifakı % 17,74 oranında oy almıştı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Muharrem İnce: %15,33

Recep Tayyip Erdoğan: %66,05

Selahattin Demirtaş: %13,40

Meral Akşener: %4,06

Temel Karamollaoğlu: %1,04

Doğu Perinçek: %0.13

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Millet İttifakı: %17,74

Cumhur İttifakı: %66,04

CHP: %10,54

AK Parti: %54,42

HDP: %15,74

İYİ Parti: %5,75

MHP: %11,62

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları 2023| İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?
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