İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023 tablosu seçmenler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Seçimleri'nde 55 milyonu aşkın vatandaş oyunu kullandı. Salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe sorgulanıyor. Özellikle megakentte hangi ilçede hangi aday önde merak ediliyor. Bu kapsamda 2023 İstanbul Beykoz seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları YSK canlı verileri ile sabah.com.tr Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında olacak. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları…