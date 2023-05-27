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Haberler Fotohaber İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu? 
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:58

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023 tablosu seçmenler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Seçimleri'nde 55 milyonu aşkın vatandaş oyunu kullandı. Salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe sorgulanıyor. Özellikle megakentte hangi ilçede hangi aday önde merak ediliyor. Bu kapsamda 2023 İstanbul Beykoz seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları YSK canlı verileri ile sabah.com.tr Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında olacak. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları…

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023 verileri 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası araştırma konusu haline geldi. Metropol şehrin 1. Seçim bölgesinde yer alan ilçelerinden Beykoz'da seçmenler 8.00-17.00 saatleri arasında sandığa gidip oyunu kullandı. Oy verme sürecinin sona ermesiyle beraber ''2023 İstanbul Beykoz seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday yüzde kaç oy aldı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları araştırmaları başladı. 2. Tur Seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı YSK tarafından açıklanacak canlı veriler ile belli olacak. 2023 Seçim sonucu son dakika gelişmeleri ile adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz. İşte 28 Mayıs İstanbul Beykoz Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları…

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BEYKOZ'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

İstanbul 1. Seçim bölgesinde yer alan Beykoz'da 187.442 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 517 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 167.699 oldu.

Beykoz seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %52,07 Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 87.844 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %42.57 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 71.809 oldu.

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İşte, Beykoz 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Recep Tayyip Erdoğan: %52,07

Kemal Kılıçdaroğlu: %42,57

Sinan Oğan: %5,02

Muharrem İnce: %0,34

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BEYKOZ'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İstanbul Beykoz seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Cumhur İttifakı: %51,65

Millet İttifakı: %36,72

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %6,07

ATA İttifakı: %3,14

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,25

AK Parti: %40,37

CHP: %28,02

İYİ Parti: %8,70

MHP: %6,72

Yeniden Refah: %3,56

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