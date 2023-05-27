İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beykoz seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BEYKOZ'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

İstanbul 1. Seçim bölgesinde yer alan Beykoz'da 187.442 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 517 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 167.699 oldu.

Beykoz seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %52,07 Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 87.844 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %42.57 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 71.809 oldu.