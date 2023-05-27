İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BEYOĞLU'NDA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Genel Seçimlerde İstanbul Beyoğlu'nda 167.821 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 461 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 144.963 oldu.

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %48,55 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 70.844 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %47.34 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 69.073 oldu.