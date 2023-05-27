İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle gündeme geldi. İstanbul 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan vatandaşlar, "Seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. 2. Tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. YSK tarafından son dakika ve canlı olarak açıklanan veriler sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfasında olacak. Peki, 2023 İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları…