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Haberler Fotohaber İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:19

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle gündeme geldi. İstanbul 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan vatandaşlar, "Seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. 2. Tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. YSK tarafından son dakika ve canlı olarak açıklanan veriler sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfasında olacak. Peki, 2023 İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları…

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları için araştırmaları hız kazandı. Megakentin en gözde ilçelerinden biri olan Beyoğlu seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları YSK tarafından açıklanacak il ve ilçe bazında 2. Tur seçim sonuçları ile belli olacak. İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 tablosu açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr seçim sonuç sayfasına yansıyacak. İşte, YSK ile İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları…

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İSTANBUL BEYOĞLU 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İstanbul Beyoğlu Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Beyoğlu Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BEYOĞLU'NDA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Genel Seçimlerde İstanbul Beyoğlu'nda 167.821 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 461 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 144.963 oldu.

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %48,55 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 70.844 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %47.34 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 69.073 oldu.

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İşte, Beyoğlu 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Recep Tayyip Erdoğan: %48,55

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,34

Sinan Oğan: %3,86

Muharrem İnce: %0,24

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beyoğlu seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BEYOĞLU'NDA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Cumhur İttifakı: %47,78

Millet İttifakı: %32,27

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %15,06

ATA İttifakı: %2,89

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,37

AK Parti: %38,18

CHP: %24,64

Yeşil Sol Parti: %11,07

İYİ Parti: %7,63

MHP: %5,39

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