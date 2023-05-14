İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan kişiler ''2023 Seçim sonucu verileri ile seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oylar ile hem Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy oranları hesaplanıyor hem de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı belirleniyor. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri sonrası Büyükçekmece ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İstanbul Büyükçekmece Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları…