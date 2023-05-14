İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023 verileri Türkiye Genel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı hesaplamaları sonucunda 13. Cumhurbaşkanımız belli olacak. Bu noktada ise megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Büyükçekmece seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili listeleri için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 İstanbul Büyükçekmece Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…