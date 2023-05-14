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Haberler Fotohaber İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:24

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan kişiler ''2023 Seçim sonucu verileri ile seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oylar ile hem Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy oranları hesaplanıyor hem de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı belirleniyor. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri sonrası Büyükçekmece ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İstanbul Büyükçekmece Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları…

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023 verileri Türkiye Genel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı hesaplamaları sonucunda 13. Cumhurbaşkanımız belli olacak. Bu noktada ise megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Büyükçekmece seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili listeleri için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 İstanbul Büyükçekmece Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

2023 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Büyükçekmece Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Büyükçekmece Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2018

İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan Büyükçekmece'nin nüfusu 277.181'dir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Büyükçekmece seçmen sayısı 172.351 olurken katılım oranı %87.81 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 151.343 olurken toplam geçerli oy sayısı 149.298 olarak belirlendi.

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